السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي، استقرارًا ملحوظًا، بداية تعاملات اليوم السبت 25 مايو 2024، ليسجل متوسط 12.55 جنيها، بالتزامن مع إجازة البنوك الاسبوعية خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودي اليوم 25 مايو 2024

وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم السبت  25 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج.


البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الاخير الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة علي سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.


يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الذهب اليوم السبت 25-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 25-5-2024

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  بالبنك المركزي المصري نحو 12.55 للشراء ونحو 12.58 للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.48 للشراء ونحو 12.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.60 للشراء ونحو 12.62 للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.56 للشراء ونحو 12.59 للبيع.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 25-5-2024

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بعد تثبيت سعر الفائدة.. تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي الجديد

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.56 للشراء ونحو 12.59 للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم السبت 25-5-2024 فى مصر بكافة البنوك

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.55 للشراء 12.59 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.50 للشراء ونحو 12.59 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم نحو 12.50 للشراء ونحو 12.55 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار
 


سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 25 نحو 0.27 دولار أمريكي.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري



سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 25 مايو 2024.

 

آليات وشروط حصول على الريال السعودي


حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.
 

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