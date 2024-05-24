الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تثبيت سعر الفائدة.. تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي الجديد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه، أمس، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال والعاملين في البنوك عن موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، وماذا سيحدث خلال هذه الاجتماع التي يتم تحديد فيها سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

توقع خبراء مصرفيون قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم المقرر له يوم الخميس 18 يوليو المقبل بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن لمؤشرات الاقتصاد المصري.

وينشر “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد اجتماعات البنك المركزي المقبلة والذي سيتم مناقشة سعر الفائدة حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال هذا العام يوم 18 يوليو المقبل.

يمثل الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية اهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي بينما تم الإبقاء عليها كما هي خلال الاجتماع الثالث أمس الخميس.

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توقعات بخفض سعر الفائدة الاجتماع المقبل 

وتوقع الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الرابع والموافق 18 يوليو المقبل بعد الزيادة الأخيرة يوم 6 مارس بواقع 600 نقطة اساس 6% مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم تدفع الي هذا الاتجاه مستقبلا بعد تثيبت اسعار الفائدة امس الخميس.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2024 

يتم عقد الاجتماع الرابع يوم الخميس الموافق 18 يوليو في حين يعقد الاجتماع الخامس للجنة والمقرر يوم 5 سبتمبر المقبل فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

كما يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون اخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

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