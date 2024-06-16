"هدير نصب وهدير فسق وفجور".. بلوجر يقضوا أول أيام عيد الأضحي خلف القضبان

من البلوجر هدير عاطف إلى البلوجر هدير عبد الرازق الشهرة وضعت القيود حول أيديهن ودفعتهم إلى قضاء عيد الأضحى المبارك خلف أسوار السجون.

خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل جريمة كل واحدة فيهما وكيف وصلوا إلى خلف القضبان.

البلوجر هدير عاطف تواجه اتهامات بالنصب

تواجه البلوجر هدير عاطف بصحبة شريك لها تهمتي النصب والاحتيال على عشرات المواطنين في مبلغ 25 مليون جنيه بزعم تشغيلها مع الحصول على أرباح "وهمية".

نسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس، حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والمرخص لها تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد بالهيئة العامة للرقابة المالية، دعوا الجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة واستولوا على أموال المواطنين.

البلوجر هدير عاطف التي نسبت إليها النيابة العامة اتهامات بـ توجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، كشفت خلال التحقيقات عن مصادر دخلها.

البلوجر هدير عاطف تكشف عن مصدر ثروتها

«عاطف» أشارت في التحقيقات إلى أنها تتكسب ما بين 30 و40 ألف جنيه في الشهر، جراء عملها في مجال الإعلانات على السوشيال ميديا، وانتقلت للعيش من محل سكنها في المعصرة إلى أحد الكمبوندات الشهيرة في التجمع الخامس بالقاهرة.

تنصلت البلوجر هدير عاطف من علاقتها بالتجارة غير المشروعة لطليقها «بلال» بمجالي بيع السيارات والمضاربة في البورصة، لافتةً إلى أن الأخير ذات مرة أرسل لها «إسكرين شوت» بامتلاكه نحو 300 ألف دولار، وتعرف أن لديه حسابًا بنكيًا أيضًا.

وعن معرفتها بقيام طليقها بالنصب على المواطنين، قالت «عاطف» إن ضحاياه أرسلوا لها رسائل عبر الواتساب والإنستجرام، وبدورها عرّفت شقيقته «هاجر» بأفعال أخيها.

وإلى ذلك، أنكرت البلوجر الشهيرة ما نُسب إليها من اتهامات، وقالت إن المتهم «بلال» كان يشتري ويستثمر في العقارات والبورصة، وقبل ذلك أرسل على حسابها بأحد البنوك أموالًا وكذا على محفظتها التابعة لإحدى شركات المحمول دون أن تعرف تفاصيل العقود المبرمة بينه وبين المجني عليهم.

البلوجر هدير عبد الرازق

أما البلوجر هدير عبد الرازق، تقبع خلف القضبان بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بلوجر هدير عبد الرازق من داخل شقتها بأحد الكمبوندات في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وكشفت أجهزة الأمن قيام هدير عبد الرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى تيك توك وفيسبوك وانستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.