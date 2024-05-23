الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم الخميس 23 مايو في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تريند البحث عبر الموقع الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ارتفاعه قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المرتقب لحسم مصير سعر الفائدة.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة سعر الدولار، يرصد “الدستور” في تقريره سعر الدولار اليوم الخميس في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي، إليكم التفاصيل:

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي 

البنك المركزي شراء 46.878، بيع 46.743.
البنك الأهلي المصري شراء 47.23، بيع 47.13.
بنك مصر شراء 47.25، بيع 47.15.
بنك القاهرة شراء 47.28، بيع 47.18.
مصرف أبوظبى الإسلامى شراء 47.35، بيع 47.25.
البنك التجاري الدولي  شراء 47.28، بيع 47.18.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر

HSBC شراء 46.85، بيع 46.75.
بنك الإسكندرية شراء 47.3، بيع 47.2.
بنك أجريكول شراء 46.85، بيع 46.75.
البنك الأهلي القطري شراء 47.35، بيع 47.25.
بنك البركة شراء 47.3، بيع 47.2.
المصرف المتحد شراء 47.28، بيع 47.18.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

بنك الكويت الوطني شراء 46.8، بيع 46.7.
البنك المصري الخليجي شراء 47.2، بيع 47.1.
المصرف العربي الدولي شراء 47.2، بيع 47.1.
بنك الشركة المصرفية بنك سايب شراء 47.27، بيع 47.17.
بنك الإستثمار العربي شراء 47.27، بيع 47.17.
البنك العقاري المصري العربي شراء 47.3، بيع 47.2.
بنك قناة السويس شراء 47، بيع 46.9.

اقرأ أيضا: البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

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