الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصدرها التريند.. هكذا دعم رامي رضوان زوجته دنيا سمير غانم

دنيا سمر غانم وزوجها
دنيا سمر غانم وزوجها

تصدرت النجمة دنيا سمير غانم، تريند البحث عبر موقع البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد دعم زوجها الإعلامي رامي رضوان لفيلمها الجديد "روكي الغلابة".

وهذه ليست المرة الأولى التي قدم الدعم لها، حيث يحرص "رضوان" على دعم زوجته دنيا سمير غانم، عند تقديمها لأعمال فنية جديدة أو عقب ظهورها بشكل عام على عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتزامنًا مع تصدر دنيا سمير غانم التريند، نرصد في هذا التقرير أبرز مواقف دعم "رضوان" لزوجته؛ لتشجيعها على تقديم أعمال فنية مميزة ومختلفة للجماهير، إليكم التفاصيل في السطور التالية:

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دنيا سمير غانم تستعين بمدرب ملاكمة خاص من أجل "روكى الغلابة"

دنيا سمير غانم ومواقف دعم زوجها لها

ظهر دعم الإعلامى رامي رضوان لزوجته بشكل خاص بعد رحيل والديها خلال احتفالية "قادرون باختلاف".

وقال رامى رضوان: "ما شاء الله حبيبتي، ملاك وسط ملايكة كلكم بتطلعوا نور الله أكبر، ربنا يحفظك ويحميكي ويوفقك، ويحفظهم ويحميهم ويوفقهم يا رب".

دنيا سمير غانم ومواقف دعم زوجها لها

وأعادت  دنيا سمير غانم  نشر الـ"ستورى" التي كتبها لها زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت عليها: "ربنا يخليك ليا يا حبيبي".

دنيا سمير غانم ومواقف دعم زوجها لها

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة عبر خاصية الاستورى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بصحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان ليقدم لها الدعم خلال انطلاق العرض المسرحي "أنستونا".

دنيا سمير غانم ومواقف دعم زوجها لها

أما عن تفاصيل العمل الجديد لها، فاستعانت النجمة دنيا سمير غانم بمدرب ملاكمة خاص للتدريب على بعض مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "روكي الغلابة" المقرر عرضه في موسم صيف 2024. 

وتتلقى دنيا سمر غانم تدريبا شبه يومي على الملاكمة لمدة 6 ساعات، حيث تظهر ضمن أحداث الفيلم بدور بودي جارد للفنان محمد ممدوح. 

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