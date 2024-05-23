الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح للحفاظ على الشعر من التساقط في الصيف

الشعر
الشعر

تعاني الكثير من السيدات من تساقط الشعر خاصة في فصل الصيف، وأكثرهن عرضه لمشكلات الشعر "المحجبات" ويتغير شكل وحالة الشعر بشكل كبير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فهو يفتقد حيويته ولمعانه بسبب عدم تعرضه للهواء.

ومع دخول فصل الصيف، ينصح الأطباء بتطبيق روتين يومي أو أسبوعي للعناية بالشعر، من خلال استخدام منتجات مناسبة وغسل الشعر بشكل جيد وترطيبه بالزيوت الطبيعية، كما ينصح بتجنب التعرض المفرط للحرارة، ووفقًا لموقع "Hindustan times"، نرصد لكم طرق سهلة وبسيطة للحفاظ على الشعر من التساقط في فصل الصيف.

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نصائح معتمدة من أطباء الجلدية لصحة الشعر

طرق الحفاظ على الشعر من التساقط في الصيف

توجد الكثير من طرق الوقاية يمكن أن تعتمد عليها الفتيات والنساء لحمايتهن من تساقط الشعر، وينصح الأطباء بتناول الفيتامينات التي تحافظ على الشعر وتقلل من مشكلة تساقط الشعر، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالبروتين، تدليك فروة الرأس بالزيوت الأساسية وغسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو لا يوجد به مواد كيميائية، تجنب تمشيط الشعر عندما يكون مبللًا، والحفاظ على ترطيب الجسم وشرب السوائل خاصة في فصل الصيف".

يمكنك الاعتناء بفروة الرأس لأن فروة رأس نظيفة وصحية تؤدي إلى شعر صحي، ويمكن أن يساعد استخدام منتجات الترطيب على الشعر في الحفاظ على صحة البشرة أيضًا، ويمكن للزيوت وعلاجات الترطيب استعادة الجلد التالف.

يُفضل غسل الشعر في فصل الصيف مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا فقط، حيث يعتبر غسل الشعر بشكل متكرر أكثر من هذا العدد من المرات في الأسبوع قد يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر بشكل أسرع.

ومن ضمن الطرق الوقائية لحماية الشعر من التلف، يجب استشارة الطبيب أولًا ليعطي الكريم المناسب لشعرك لتحصلي على الترطيب الصحي والمناسب لشعرك.

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