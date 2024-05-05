هل تتسبب المشروبات الباردة في تساقط الشعر؟

تربط دراسة جامعة تسينغهوا بين المشروبات المحلاة بالسكر وتساقط الشعر عند الذكور (MPHL) تشير دراسة حديثة نشرت في مجلة Nutrients إلى أنه حتى شرب مشروب غازي واحد فقط يوميًا يمكن أن يرتبط بزيادة خطر تساقط الشعر، يعد MPHL هو الشكل الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر لدى الرجال، حيث يؤثر على حوالي 30-50٪ من الرجال بعمر 50 عامًا.

علاقة المشروبات الغازية بتساقط الشعر

إذا كنت رجلًا قلقًا بشأن فقدان شعرك، فقد تكون الإجابة أبسط مما تعتقد: قد يكون الوقت قد حان للتخلص من الصودا تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrients، إلى أنه حتى شرب مشروب غازي واحد فقط يوميًا يمكن أن يرتبط بزيادة خطر تساقط الشعر. وجد باحثون من جامعة تسينغهوا في بكين وجود علاقة كبيرة بين استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر وتساقط الشعر عند الذكور (MPHL)، حتى مع تناول مشروب واحد فقط في اليوم.

يعد MPHL هو الشكل الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر لدى الرجال، حيث يؤثر على حوالي 30-50٪ من الرجال بحلول سن الخمسين. وما يثير القلق هو أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن معدل MPHL قد يتزايد، مما يؤثر على 27.5٪ من الرجال في عام 2021، بزيادة. من 21.3% في عام 2010. وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، فإن MPHL هو شكل من أشكال تساقط الشعر غير الندبي المرتبط بالوراثة والقلق وأنماط النوم والعمر ومؤشر كتلة الجسم وتاريخ المرض والأنشطة البدنية والتدخين.

المشروبات السكرية

وتهدف الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة تسينغهوا إلى استكشاف ما إذا كانت المشروبات المحلاة بالسكر تساهم في الإصابة بالـ MPHL. وقاموا بتحليل بيانات من 1028 رجلًا صينيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، تم جمعها بين يناير وأبريل 2022. وكانت النتائج مذهلة: الرجال الذين تناولوا مستويات أعلى من المشروبات المحلاة بالسكر كانوا أكثر عرضة لخطر تساقط الشعر، حتى مع مشروب واحد فقط. في اليوم. ويزداد الخطر مع ارتفاع مستويات الاستهلاك.

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، يتفق الخبراء على أن الوقاية والعلاج المبكر من MPHL يمكن أن يحدث فرقا كبيرا. يعد البحث عن طبيب أمراض جلدية معتمدًا وبدء العلاج مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن تساعد العلاجات مثل المينوكسيديل الموضعي والفيناسترايد عن طريق الفم في الحفاظ على الشعر قبل حدوث تساقط كبير. من الضروري أيضًا اتباع نهج شامل للعلاج، مع التركيز على الصحة الشاملة. ويشمل ذلك إدارة المشكلات الطبية الأساسية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى اعتماد نظام غذائي متوازن والإقلاع عن التدخين.