الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

نصائح تساعدك على تشخيص نوع تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر

يمكن أن يكون تساقط الشعر تجربة مؤلمة، مما يؤثر على المظهر الجسدي والصحة، كما أن التعرف على العلامات وفهم الأسباب الكامنة يمكن أن يساعد الأفراد في البحث عن استراتيجيات العلاج والإدارة المناسبة.

وهناك أنواع مختلفة من تساقط الشعر، ولكل منها خصائصه المميزة ومحفزاته المحتملة. 

وترصد “الدستور” في التقرير التالي الأنواع المختلفة لتساقط الشعر وكيفية التعرف على علاماتها.

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تساقط الشعر الكربي

أحد الأنواع الشائعة لتساقط الشعر هو التساقط الكربي، الذي يتميز بتساقط الشعر الزائد، عادة، يفقد الأفراد حوالي 100 شعرة يوميًا كجزء من دورة الشعر الطبيعية، ومع ذلك، هناك عوامل معينة يمكن أن تعطل هذه الدورة، مما يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر. 

ويمكن أن يساهم نقص التغذية، مثل انخفاض مستويات فيتامين د3 أو الحديد، في التساقط الكربي، كما يمكن أن يؤدي الإجهاد وبعض إجراءات التجميل مثل الوصل أو التلوين.

تساقط الشعر النمطي "الثعلبة"

هناك شكل آخر سائد من تساقط الشعر وهو تساقط الشعر النمطي، المعروف أيضًا باسم الثعلبة الأندروجينية. يحدث هذا النوع من تساقط الشعر عادةً بسبب عوامل وراثية وهرمونية عند الذكور، غالبًا ما يظهر على شكل تراجع في خط الشعر وترقق في الصدغين، مما يؤدي في النهاية إلى الصلع في منطقة التاج. عند الإناث، قد يظهر على شكل اتساع في الفراق المركزي وترقق الشعر بشكل عام، ويتميز تساقط الشعر النمطي بتصغير بصيلات الشعر.

تساقط الشعر المناعي

تتضمن حالات تساقط الشعر المرتبطة بالمناعة الذاتية، مثل الثعلبة البقعية، قيام الجهاز المناعي في الجسم بمهاجمة بصيلات الشعر عن طريق الخطأ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر بشكل غير مكتمل في فروة الرأس، والذي قد ينتشر ويصبح أكثر شمولًا مع مرور الوقت. 

وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي تساقط الشعر الناتج عن المناعة الذاتية إلى ثعلبة تندبية، حيث يتم تدمير بصيلات الشعر بشكل دائم، مما يجعل إعادة النمو أمرًا صعبًا. يعد طلب العناية الطبية أمرًا بالغ الأهمية للتشخيص والإدارة المناسبة لحالات تساقط الشعر المناعي الذاتي.

نوع تساقط الشعر الشعر تساقط الشعر الكربي الثعلبة فيتامين د3

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