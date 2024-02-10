أطعمة تساعك على نمو وثقل الشعر

تعتبر خلايا بصيلات الشعر من أسرع الخلايا التي تنقسم في الجسم وهي حساسة لنقص التغذية والسموم وسوء التغذية، مما قد يؤدي إلى ضعف نمو الشعر وتساقطه. علاوة على ذلك، فإن بعض العناصر الغذائية ضرورية لتنظيم دورة نمو الشعر وصحة الشعر بشكل عام، لذلك، فإن اتباع نظام غذائي شامل غني بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية اللازمة لصحة الشعر أمر بالغ الأهمية لدعم نمو الشعر الأمثل.

بذور زهرة عباد الشمس

بذور عباد الشمس غنية بالبروتين النباتي وفيتامين E، وهما عنصران غذائيان ضروريان لنمو شعر صحي. يتمتع فيتامين E بنشاط قوي مضاد للأكسدة وقد يساعد في تعزيز صحة الشعر عن طريق حماية خلايا بصيلات الشعر من الأكسدة، والتي يُعرف عنها أنها تعطل نمو الشعر.

على الرغم من أنه من غير الواضح كيف يمكن أن يفيد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E نمو الشعر، إلا أن الدراسات تشير إلى أن انخفاض مستويات فيتامين E في الدم قد يؤدي إلى اضطرابات الجلد والشعر وتعطيل نمو الشعر الصحي.

التوت الأسود:

تحتوي الأطعمة على مركبات فينولية مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين وحمض الإلاجيك والكيرسيتين، واستهلاك الأطعمة الغنية بهذه المركبات قد يقلل من التأكسد الضار، وهو حالة تحدث عندما تصبح المركبات الضارة مثل الجذور الحرة هي السائدة على دفاعات الجسم المضادة للأكسدة. تحمي هذه المركبات خلايا فروة الرأس من التأكسد الضار، مما يعزز نمو الشعر الصحي.

يُعتبر التوت الأسود أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة. في دراسة أجريت عام 2020، تم تقييم محتوى الفينول والأنثوسيانين ونشاط مضادات الأكسدة لستة أنواع مختلفة من التوت، ووجد أن التوت الأسود يحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة والأنثوسيانين بالمقارنة بباقي أنواع التوت.

بالنسبة لبذور اليقطين، فإن التوتر يمكن أن يشجع على تساقط الشعر ويؤدي إلى تساقطه بشكل زائد. كما لوحظت مستويات مرتفعة من هرمون التوتر الكورتيزول لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تساقط الشعر.

المغنيسيوم هو معدن يلعب دورًا مهمًا في استجابة الجسم للتوتر ويحمي الجسم من آثاره الضارة. قد يؤدي نقص المغنيسيوم إلى زيادة تعرضك للإجهاد، مما يؤثر سلبًا على نمو الشعر.

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم، حيث توفر 156 ملليجرامًا (مجم) أو 37% من القيمة اليومية. توفر بذور اليقطين أيضًا الزنك والنحاس والحديد والبروتين، وكلها ضرورية لصحة الشعر.