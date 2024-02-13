"الستات ما يعرفوش يكدبوا".. أستاذ جلدية يوضح العدد المطلوب لغسل الشعر فى الأسبوع (فيديو)

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن غسيل الشعر لأكثر من المطلوب، يسهم بشكل كبير في تلف البصيلات ويؤثر على جودة الشعر.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه لابد من غسل الشعر مرتين في الأسبوع، وهذا هو المطلوب من أجل حماية الشعر.

وأشار إلى أن مشكلة سقوط الشعر، هو معرفة عدد الشعر المتساقط، سواء كان طبيعيًا أم لا، من خلال استخدام فرشاة جديدة للشعر، ويتم عد الشعر المتساقط، وإذا كان غير طبيعي، لا بد من إجراء تحليل فيتامين D، فقد يتسبب نقصان هذا الفيتامين لسقوط كمية كبيرة من الشعر.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.