فى يومها العالمى.. 90 عامًا على انطلاق الإذاعة المصرية فى عام 1934

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الضوء على اليوم العالمي للإذاعة المصرية، والتي بُثت في 31 مايو عام 1934، حيث مر 90 عاما على إنطلاق أقدم الإذاعات بالشرق الأوسط.

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، خلال حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أن الإذاعة في مصر بدأت في القرن التاسع عشر، وكانت تعد أداة تقنية ومجالًا علميًا ووسيلة اتصال لنشر المحتوى الصوتي، حيث بدأ البث الإذاعي في مصر في عشرينيات القرن العشرين كإذاعة أهلية، ورسميًا في 31 مايو من عام 1934.

أصبحت الإذاعة مصرية خالصة في عام 1947 بعد إلغاء التعاقد مع الشركة المشاركة، كما تم الانتهاء من إنشاء مبنى الإذاعة في عام 1934، وظلت الإذاعة بمقرها بالشريفين حتى عام 1960م، حيث تم افتتاح المبنى الحالي "ماسبيرو" تيمنًا بعالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو.

تعد الإذاعة المصرية من أقدم الإذاعات في العالم، وتحتفظ بأرشيف ضخم يمثل تاريخ مصر الحديثة، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الوجدان المصري والعربي، وتستمر في تقديم محتوى متنوع للمستمعين.