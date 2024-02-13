خالد الجندى: نحتاج لتعلم فقه الاستعداد لرمضان.. وهذه أفضل العبادات

قال الشيخ خالد الجندي، إننا نفتقد فقه الاستعداد للعبادة في رمضان، والذي يتمثل في عدم الدخول للعبادة مرة واحدة، مشيرًا إلى أن البعض يتفاجأ بدخول الشهر الكريم.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن شهر شعبان هو أفضل فترة للاستعداد واستقبال شهر رمضان المبارك.

ونوه الشيخ خالد الجندي، إلى أن الشخص الذي استعد خلال شهر شعبان، سينعم ويتمتع بشهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن قيام الليل من العبادات التي تسهم في زيادة الاستعداد للشهر المبارك.

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير، وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.