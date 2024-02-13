مراسل إكسترا نيوز: تبطين 275 ترعة فى المنيا بـ3 مليارات جنيه

قال محمد نادي، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من المنيا، إن مشروع تبطين 275 ترعة في المنيا يسهم بشكل كبير في ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمساقي، وبالتالي ستصل مياه الري إلى الكثير من الأراضي الزراعية التي كانت تعاني من ضعف وصول المياه إليها.

وأشار "نادي" خلال فقرة "جولة المراسلين" التي تبثها فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مشروع تبطين الترع استهدف جميع القرى والنجوع التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة، بواقع 192 قرية داخل 5 مراكز.

ونوه بأن المشروع له الكثير من الإيجابيات، أهمها توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أنه تم تبطين 275 ترعة في المنيا بتكلفة 3 مليارات جنيه.