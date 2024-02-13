الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إصابات فى مستوطنة كريات شمونة جراء صاروخ مضاد للدروع من لبنان

جريدة الدستور

أفادت مراسلة قناة "الغد الإخبارية" بأن مستوطنة "كريات شمونة" تعرضت لصاروخ مضاد للدروع، من الجنوب اللبناني بواسطة حزب الله، وأسفر عن إصابات لأحد المستوطنين.

وأشارت ليلي خليل، مراسلة "الغد الإخبارية"، إلى أن الصواريخ المضادة للدروع دائمًا ما تطلق من جانب حزب الله، ولكن مع ذلك لم يتم الإعلان عن تبني حزب الله هذه العملية.

ونوهت بأن حزب الله أطلق عددًا من الصواريخ على عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أن أحد الصواريخ استهدف تجهيزات تجسسية بموقع "حدبيرين"، بالإضاف إلى تجمعات لعدد من الجنود عن قلعة "هولين".

مستوطنة كريات شمونة لبنان الحدود اللبنانية حزب الله الجنوب اللبنانى

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