خبير اقتصادي: يجب أن تهدأ وتيرة التوسع الاقتصادي قليلًا ولدينا أزمة سيولة مستمرة

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن المشكلة مصر أننا في دورة اقتصادية سيئة، ولكن المشكلة الحقيقة أن هذه الدورات الاقتصادية أصبحت متلاحقة ومتكررة منذ عام 2011، موضحا أن الفكرة الأساسية والتي تسبب الأزمة الكبيرة في الاقتصاد أن لدينا أزمة سيولة مستمرة.

وأوضح فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن أزمات السيولة بعد تكرار طويلة تعنى أن في أزمة وعجز، مشيرًا إلى أن مصر في وضع اقتصادي سيء لكن هناك فرصة للحلول والخروج من الأزمة، منوهًا بأنه لابد أن يكون هناك عملية لإنقاذ الاقتصاد، مؤكدًا أننا دائمًا نبحث عن الحل والإنقاذ هو السهل وهو ما نبحث عنه ونقوم به الآن.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، أن الانفاق الشديد والتغول المالي دون أن يكون هناك رابط وهو السبب الرئيسي للتضخم ويجب أن تهدأ وتيرة التوسع الاقتصادي قليلًا، موضحًا أن هناك اختلال بين مسار الدولة التي لا تتخلف عن الديون والاقتصاد يحتاج تغير السياسة في مرحلة ما.