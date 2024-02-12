الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

أسامة كمال
أسامة كمال

وصف الإعلامي أسامة كمال الفيديو الذي نشره أفيخاي أدرعي عن عملية تحرير محتجزين إسرائيليين، أمس، في جنوب قطاع غزة بـ"المضحك".

قال كمال، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية DMC إن هناك رعبًا كبيرًا من استعدادات مصر على الحدود المصرية الفلسطينية.

وأكد مذيع مساء DMC “أنه كله ثقة في الجيش المصري والدولة والقيادة السياسية”، مشيرًا إلى أن هناك وجهًا آخر يظهر في الأوقات الصعبة والحاسمة:"إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلًا بالمعارك".

وعلّق "كمال" على تصريح جنرال إسرائيلي سابق حذر فيه الحكومة الإسرائيلية من استفزاز الجيش المصري على الحدود الذي أكد أن استعدادات الجيش متقدمة وهم الأفضل في الشرق الأوسط.

أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال مساء dmc الحدود المصرية الفلسطينية الحدود المصرية

مواد متعلقة

أيمن الرقب لـ"الحياة اليوم": العدوان الإسرائيلى على غزة قد يستمر لما بعد رمضان

رئيس حزب الجيل: القيادة المصرية هى أول من كشف المخطط الإسرائيلى

اللواء نصر سالم: العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح ستؤدى لـ"مجزرة" إنسانية

الجنائية الدولية: تحقيق موسع لما يحدث فى فلسطين بعد تهديد نتنياهو باجتياح رفح

مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جدد بغارات إسرائيلية

"من الاكتئاب للصدمة".. أطفال رفح على شيزلونج الطب النفسي

متحدث الصليب الأحمر لـ"القاهرة الإخبارية": مياه الصرف الصحى دخلت غرف مجمع ناصر الطبى

مراسل القاهرة الإخبارية: عمليات الحوثيين غير ناجحة ما لم يحدث عمل عربى مشترك

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

أردوغان فى القاهرة.. ملفات الرئيس التركى فى أول زيارة لمصر منذ 12 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال