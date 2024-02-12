أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

وصف الإعلامي أسامة كمال الفيديو الذي نشره أفيخاي أدرعي عن عملية تحرير محتجزين إسرائيليين، أمس، في جنوب قطاع غزة بـ"المضحك".

قال كمال، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية DMC إن هناك رعبًا كبيرًا من استعدادات مصر على الحدود المصرية الفلسطينية.

وأكد مذيع مساء DMC “أنه كله ثقة في الجيش المصري والدولة والقيادة السياسية”، مشيرًا إلى أن هناك وجهًا آخر يظهر في الأوقات الصعبة والحاسمة:"إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلًا بالمعارك".

وعلّق "كمال" على تصريح جنرال إسرائيلي سابق حذر فيه الحكومة الإسرائيلية من استفزاز الجيش المصري على الحدود الذي أكد أن استعدادات الجيش متقدمة وهم الأفضل في الشرق الأوسط.