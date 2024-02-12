الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: عمليات الحوثيين غير ناجحة ما لم يحدث عمل عربى مشترك

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” إياد الموسمي، إن الحوثيين أعلنوا صباح اليوم عن استهداف سفينة تجارية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط معلومات تفيد بوجود تحليق مكثف للطيران الأمريكي والبريطاني في أجواء مدينة الحديدة.

وأفاد "الموسمي" بأن استهداف السفينة الأمريكية اليوم تأتي بعد هدوء نسبي بين الحوثيين والولايات المتحدة استمر لخمسة أيام، مضيفا أن الرأي العام اليمني يرى أن القضية الفلسطينية هي قضية مقدسة، وأن على الدولة اليمنية الإعلان عن موقف جاد بشأن هذه القضية.

وأشار إلى إن جماعة الحوثي أعلنت عن أنها مستمرة في عملياتها فمنذ التاسع عشر من يناير استهدف الحوثيون أكثر من 35 سفينة تجارية، بالإضافة للتصريح الأمريكي باستهداف وقصف أكثر من 100 هدف للحوثيين، لكن بالرغم من ذلك ما زال الحوثيون يقاومون، ويطلقون صواريخهم مستمرين في العمليات.

وأضاف "الموسمي" أن الرأي العام اليمني يرى أن عمليات الحوثيين غير ناجحة في وقف الحرب على ما لم يكن هناك عمل عربي مشترك لمواجهة الكيان المحتل.

مراسل القاهرة الاخبارية الحوثيين القاهرة الإخبارية اياد الموسمي الحوثيون

مواد متعلقة

العمل الوطنى الفلسطينى: قطاع غزة يفتقر لمظاهر الحياة بسبب الحرب

وزير العدل الفلسطينى لـ"مطروح للنقاش": الأمم المتحدة تسببت فى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني

مراسلة القاهرة الإخبارية: لجنة عراقية أمريكية لإنهاء وجود قوات التحالف بالعراق

لازارينى: هناك نقص فى الغذاء وبوادر مجاعة فى شمال قطاع غزة

الاتحاد الأوروبى: لا يجب انقطاع الخدمات الحيوية التى تقدمها أونروا للفلسطينيين

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 منذ بدء حرب غزة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المستشفيات فى مدينة رفح

القاهرة الإخبارية: إصابة 9 جنود من الاحتلال فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأكثر قراءة

رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

الخارجية: غير مسموح لأى طرف بأن يقحم اسم مصر فى أى محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذي لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال