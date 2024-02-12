وزير العدل الفلسطينى لـ"مطروح للنقاش": الأمم المتحدة تسببت فى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن سياسة إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة تهدد الأمن القومي العربي، لكل الدول المجاورة.

وأشار "الشلالدة"، خلال استضافته ببرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تهجير سكان غزة من أراضيهم يعتبر جريمة حرب جديدة لسجل جرائم الكيان المحتل.

ونوه "الشلالدة"، أن الأمم المتحدة، تسببت بشكل كبير في تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، بسبب التقاعس في تقديم الدعم والضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان الغاشم على سكان القطاع.

ونوه وزير العدل الفلسطيني، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية تهجير إسرائيل لأهالي غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة يتعرض لأبشع الجرائم التي حرمها القانون والإنسانية.