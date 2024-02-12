باحث سياسى: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ إسرائيل عملية عسكرية برفح

قال الدكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث السياسي، إن الولايات المتحدة، أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل تنفيذ العملية العسكرية في رفح.

وأشار "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن كل تصريحات الإدارة الأمريكية عبارة عن "كلام"، ولكن على أرض الواقع يفعل بنيامين نتنياهو ما يريد في قطاع غزة.

وأضاف الباحث السياسي، أن إسرائيل أصبحت ورقة مهمة في الانتخابات الأمريكية القادمة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى دائمًا لحماية إسرائيل وتقديم الدعم لها عسكريًا وماليًا.

ونوه "قاسم"، بأن ما يظن بأن إسرائيل ستكتفي بغزة فهو شخص "واهم"، مشيرًا إلى أن الكيان المحتل سيسعى لتنفيذ مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطينى، وبعد ذلك سيدخل على الدول المجاورة.