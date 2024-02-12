الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

392 شهيدا بالضفة الغربية واعتقال 3985 فلسطينيا منذ بدء العدوان على غزة

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قناصة الإحتلال الإسرائيلي تستهدف الشباب في الضفة الغربية، حيث تم قنص أحد الشباب وتم الإحتفاظ بجثته داخل أحد السيارات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت "السلامين"، خلال برنامج "جولة المراسلين"، أن عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 392 شهيدا، برصاص الإحتلال والمستوطنين أيضًا. 

مدينة طوباس شهدت عددا من الاقتحامات في الآونة الأخيرة

وأشارت، أن مدينة "طوباس"، بالضفة الغربية، شهدت في الأونة الأخيرة عدد من الاقتحامات، حيث نفذت عدد من الإعتقالات بحق عدد من الشباب الفلسطيني.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الإحتلال الإسرائيلي، يبرر عمليات الإعتقالات التي ينفذها بالضفة، بأنها حماية لأمن إسرائيل، مؤكدة أن منذ السابع من أكتوبر أعتقل أكثر من 6985 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ولاء السلامين القاهرة الإخبارية الضفة الغربية غزة قناصة الإحتلال الإسرائيلي

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