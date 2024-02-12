الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل تحرير محتجزين إسرائيليين صباح اليوم

دانا أبوشمسية
دانا أبوشمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت عملية تحرير محتجزين إسرائيليين، بـ"العملية البطولية"، الأمر الذي يعكس فكر ورأي الشارع الإسرائيلي عن عملية رفح.

وأوضحت "أبوشمسية"، خلال برنامج "جولة المراسلين"، تفاصيل عملية تحرير المحتجزين، حيث أكدت أن العملية بدأت في تمام الساعة الواحدة صباحًا، بمشاركة قوات خاصة مكونة من الشاباك والمخابرات والكوماندوز، حيث حاصرت منزلا في مدينة الشبورة.

ونوهت بأن القوات الخاصة الإسرائيلية كانت في حماية عدد من الطائرات الإسرائيلية، حيث تواجد المحتجزان في شقة سكنية، حيث كانا في قبضة بعض الأهالي كرهائن وليسا تابعين للمحتجزين لدى حماس.

وأشارت إلى أن هناك بعض المخاوف لبعض الأهالي الإسرائيليين بسبب تشديد الحراسة على المحتجزين لدى حماس، الأمر الذي يصعب من حياتهم.

مراسلة القاهرة الاخبارية دانا أبو شمسية جولة المراسلين القوات الخاصة الإسرائيلية وسائل الاعلام الاسرائيلية القاهرة الإخبارية

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