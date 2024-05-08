الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصدر بالجبلاية يفجر مفاجأة: حسين الشحات مهدد بالحبس فى أزمة الشيبى

حسين الشحات والشيبي
حسين الشحات والشيبي

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن أزمة حسين الشحات، لاعب الأهلي ومحمد الشيبي، لاعب بيراميدز، أصبحت صداعًا يعاني منه القائمون على أمر الكرة في الجبلاية ولجنة الانضباط؛ لعدم الوصول لحل ينهى هذه الأزمة الطويلة.

قال المصدر، لـ"الدستور"، إن الأزمة كبيرة بعدما هدد الشيبي والأهلي للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم حال عدم صدور قرار لصالحهم في هذه الأزمة.

وتابع أن لجنة الانضباط تحفظت على العقوبة الضعيفة التى تعرض لها حسين الشحات بإيقافه مباراتين فقط، رغم ضربه وسبه الشيبي، وشددت لجنة الانضباط على أنه حال إيقاف حسين الشحات لعدد أكبر من مباراتين لما وصلت الأزمة لهذه المرحلة.

أضاف أن لجنة الانضباط طلبت من اتحاد الكرة إرسال القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم للبت فيها وإصدار القرار في هذه الأزمة.

وأكمل أن اتحاد الكرة رفض لجوء محامي محمد الشيبي للقضاء، لذلك أحال الشيبي للجنة الانضباط وفقًا للائحة اتحاد الكرة التى تمنع لجوء الرياضيين للمحاكم حال وجود أى نزاع، ولا بدّ من اتباع الإجراءات باللجوء للجنة التظلمات، ثم مركز التسوية ثم محكمة الكأس حال وجود أي نزاع. 

محامي الشيبي يلجأ للقضاء في الأزمة بناءً على لائحة قانون الرياضة

وعلم "الدستور" أن محامي محمد الشيبي استند في القضية التى أقامها ضد الشحات على المادة 84 من قانون الرياضة التى تنص على معاقبة كل من تطاول أو أهان أو سب شخصًا ما أثناء  النشاط الرياضي يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة مالية.

كما أكد محامي الشيبى في جلسته مع لجنة الانضباط أنه لم يخالف اللائحة عندما لجأ للقضاء المصري في هذه الأزمة بناءً على قانون الرياضة الذي يمنح الحق لأي شخص تعرض للإهانة أو الضرب اللجوء إليه.

اتحاد الكرة حسين الشحات محمد الشيبي لجنة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم محامي محمد الشيبي

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