وزير الرياضة: لم أتدخل فى قضية الشيبى.. وصلاح سيوجد فى معسكر يونيو

صرح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بأن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بسعة كاملة جاء بعد التزام الجمهور فى المباريات الماضية وسوف نعمل على حرص الجميع حضور الفعاليات الرياضية المقبلة.

وأوضح أشرف صبحى، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف أم على موجات 93.7"، قائلًا: "قمنا منذ 2019 بتنظيم حضور الجمهور المباريات خلال تطوير الاستادات، ثم شركة أمن مدنى ممثلة فى الشركة الإفريقية وشركة منظمة مثل (تذكرتى) ونظام ألفان أى دى، حيث وضعنا فى قانون الرياضة الجديد بعض العقوبات على المتجاوزين تصل إلى الغرامة والحبس".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "الأندية تتأثر من غياب الجمهور على الصعيد الاقتصادى وعلى المستوى الفنى أيضًا، وهناك لائحة من رابطة الأندية المحترفة المتخصصة لإدارة بطولة الدورى الممتاز وسوف تطبق على الأندية عقب اتفاق الأندية عليها فى بداية الموسم".

وقال أشرف صبحى: "لم أتدخل فى أزمة اللاعب المغربى محمد الشيبى لاعب فريق بيراميدز مع حسين الشحات، لاعب فريق الأهلى حتى الآن، وإذا طلب مني التدخل سوف أتدخل على الفور".

وتطرق أشرف صبحى للحديث عن الأوليمبياد المقبلة، قائلا: "دعمنا الاتحادات بمبلغ قدره 516 مليون جنيه حتى الآن وسوف يشارك ما يقرب من 150 لاعبًا، ونتوقع الحصول على من 6 إلى 10 ميداليات".

واختتم أشرف صبحى حديثه: "أتواصل مع محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر، وسوف يوجد فى معسكر منتخب مصر المقبل".