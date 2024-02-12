الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فتح: الاحتلال ارتكب مجازر جماعية ضد 1.5 مليون فلسطينى فى رفح

متحدث حركة فتح
متحدث حركة فتح

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال ارتكب مجازر جماعية ضد 1.5 مليون فلسطيني، في جنوب قطاع غزة.

وأشار “دولة” خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية” إلى أن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للمضي في خطتها لاستهداف رفح الفلسطينية، الأمر الذي يتسبب في كارثة إنسانية لم يشهدها العالم من قبل.

ونوه متحدث حركة فتح إلى أن العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية بدأ بالفعل وهو جزء من مخطط الاحتلال لإبادة الفلسطينيين بشكل نهائي.

وأضاف: “نثمن الموقف المصري الرافض للجرائم الإسرائيلية في غزة وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع"، مؤكدًا أنها بمثابة حائط الصد لمخططات الكيان المحتل.

متحدث حركة فتح حركة فتح رفح القاهرة الإخبارية عبد الفتاح دولة

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