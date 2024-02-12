فتح: الاحتلال ارتكب مجازر جماعية ضد 1.5 مليون فلسطينى فى رفح

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال ارتكب مجازر جماعية ضد 1.5 مليون فلسطيني، في جنوب قطاع غزة.

وأشار “دولة” خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية” إلى أن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للمضي في خطتها لاستهداف رفح الفلسطينية، الأمر الذي يتسبب في كارثة إنسانية لم يشهدها العالم من قبل.

ونوه متحدث حركة فتح إلى أن العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية بدأ بالفعل وهو جزء من مخطط الاحتلال لإبادة الفلسطينيين بشكل نهائي.

وأضاف: “نثمن الموقف المصري الرافض للجرائم الإسرائيلية في غزة وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع"، مؤكدًا أنها بمثابة حائط الصد لمخططات الكيان المحتل.