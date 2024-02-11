الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبراء: الحرب على الإرهاب تؤثر على مستوى معيشة المواطنين

الإرهاب
الإرهاب

قالت الدكتورة سارة كيره، مدير المركز الأوروبي للأبحاث، إن الحرب على الإرهاب، تؤثر بشكل كبير على مستوى معيشة المواطنين، من أجل الحصول على الأمن والأمان.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع السياحة يتأثر بشدة بسبب حرب الدولة على الإرهاب.

من جانبه، قال الدكتور وائل صالح، خبير الإسلام السياسي، إن دور الدولة المصرية في مجابهة الإرهاب يشمل دول عربية أخرى، وهذا ساهم في تفكيك الكثير من الجماعات المتطرفة.

ونوه "صالح"، أن مصر وبعض الدول العربية، استطاعوا تفكيك كل الأفكار المؤسسة للجماعات المتطرفة، الأمر الذي ساهم في نهوض هذه الدول في كافة المجالات.

الحرب على الإرهاب الإرهاب الضفة الأخرى القاهرة الإخبارية الدكتورة سارة كيره الدكتور وائل صالح

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