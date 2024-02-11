الباز لـ"القاهرة الإخبارية": مصر ستتخذ خطوات غير مريحة لإسرائيل فى حال تنفيذ عملية عسكرية برفح

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، إن مصر صاغت بيانًا ترفض فيه أي تحركات في رفح الفلسطينية، منوهًا بأن ما يقرب من 1.3 مليون فلسطيني أصبحوا نازحين بسبب الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

ونوه "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن إسرائيل تعمل في مسارين، وهما إبادة أكبر عدد من الشعب الفلسطيني، وإجبار ما تبقى منه على الخروج من غزة.

وأضاف أن بيان مصر قوي لأكثر من سبب، وهو الرفض القاطع لأي عمليات عسكرية في رفح، بالإضافة إلى تحميل المجتمع الدولي مسئوليته والذي تأخر في تحملها كثيرًا.

ونوه "الباز" بأن بيان الخارجية المصرية حذر من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح، وأن الأمر سيترتب عليه الكثير من الأمور الخاصة بمعاهدة السلام، التي وصفها البعض بأنها ستكون على المحك، مضيفًا أن مصر ستتخذ خطوات لن تكون مريحة لإسرائيل لو نُفذت عملية عسكرية برفح.

وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يطيل أمد الحرب في إسرائيل لتجنب المحاكمة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي ضعيف وهش، وعليه أن يتحمل عواقب العملية العسكرية التي دعا لها نتنياهو.