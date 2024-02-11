الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو شامة لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو الأشد تطرفا فى تاريخ إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

كشف محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، عن علاقة التطرف بالمجتمع الإسرائيلي والحكومة الحالية، ومدى ارتفاعه قبل 7 أكتوبر وبعده، منوهًا بأنه لا شك أن وصول بنيامين نتنياهو ومعه المجموعة الوزارية الحالية، التي تصنف على أنها الحكومة الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل، يرجع إلى سبب رئيسي وعامل مهم أن المزاج العام في المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفا.

 

وأضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية جاءت انعكاسًا لارتفاع نسبة التطرف والتدين داخل المجتمع الإسرائيلي خلال العقدين الأخيرين.

 

وأشار إلى أن ذلك يرجع للكثير من العوامل، ربما يكون أبرزها حالة الإحباط العام التي حدثت في السنوات الأخيرة داخل المجتمع الإسرائيلي.

 

أبو شامة نتنياهو القاهرة الإخبارية إسرائيل تاريخ إسرائيل

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