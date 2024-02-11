مراسل القاهرة الإخبارية: هناك نية للولايات المتحدة لقصف ميناء عدن اليمنى

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت عددا من الأماكن بمنطقة الحديدة باليمن، ولكن لم تعلن جماعة الحوثي عن أي استهداف.

ونوه بأن منطقة "باكم" بمحافظة صعدة اليمينة، تعرضت لعدد من الهجمات، مشيرًا إلى أن المنطقة خالية من السكان، الأمر الذي يجعل القصفات ليس لها أهمية.

وذكر أن الرسائل الأمريكية دائمًا ما تهدد بتصعيد التوتر بمنطقة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن التدخل الإيراني يسهم في تخفيف حدة الصراع في اليمن.

وتابع: إنه فيما يتعلق باتفاقية السلام، أعلنت جماعة الحوثي عن ضرورة فصل ما يحدث في الداخل اليمني، والتوتر والهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة واليمن، حيث انتشرت أنباء عن نية الولايات المتحدة قصف ميناء عدن، الذي يعتبر شريان الحياة للشعب اليمني.