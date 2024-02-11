الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الفرنسية: نكرر دعوتنا لوقف المعارك فى غزة تجنبًا لكارثة إنسانية قد تحدث

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الخارجية الفرنسية أعلنت، في بيان لها، أن الحكومة الفرنسية تكرر الدعوة لوقف المعارك الحالية في قطاع غزة، تجنبًا لوقوع كارثة إنسانية.

وأعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها الشديد إزاء الضربات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية، مطالبة بضرورة الوصول لوقف إطلاق النار بالقطاع.

وكانت قد نددت فرنسا، بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء التابعة للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.

الخارجية الفرنسية غزة القاهرة الإخبارية القصف الإسرائيلى فرنسا

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