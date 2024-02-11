قاصد محمود: الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل بمركز "رأس الحربة" لخدمة مصالحها

قال قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، إن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل بمركز "رأس الحربة" في المنطقة، من أجل خدمة مصالحها وفرض السيطرة على الشرق الأوسط.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القطيعة بين أمريكا وإسرائيل غير واردة بقاموس العلاقات الدولية بين البلدين، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الخفاء أصعب وأخطر على المنطقة.

ونوه "محمود" بأننا يجب أن نراهن على قوة الإقليم العربي، بالإضافة إلى الصمود الشعبي في فلسطين، والمقاومة الفلسطينية التي تتصدى بكل قوة للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن الكثير من الدول العربية تمتلك القوة والتكامل للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن بدون أنياب، وهذا يساهم بشكل كبير فى استمرار التوحش الإسرائيلي في المنطقة.