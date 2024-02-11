الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قاصد محمود: الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل بمركز "رأس الحربة" لخدمة مصالحها

نائب رئيس هيئة الأركان
نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق

قال قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، إن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل بمركز "رأس الحربة" في المنطقة، من أجل خدمة مصالحها وفرض السيطرة على الشرق الأوسط.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القطيعة بين أمريكا وإسرائيل غير واردة بقاموس العلاقات الدولية بين البلدين، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الخفاء أصعب وأخطر على المنطقة.

ونوه "محمود" بأننا يجب أن نراهن على قوة الإقليم العربي، بالإضافة إلى الصمود الشعبي في فلسطين، والمقاومة الفلسطينية التي تتصدى بكل قوة للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن الكثير من الدول العربية تمتلك القوة والتكامل للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن بدون أنياب، وهذا يساهم بشكل كبير فى استمرار التوحش الإسرائيلي في المنطقة.

قاصد محمود الولايات المتحدة رأس الحربه إسرائيل القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: بايدن يفكر فى القطيعة مع نتنياهو بسبب اجتياح رفح

أشرف القدرة: 6 فلسطينيين استشهدوا بمجرد خروجهم من مجمع ناصر الطبى

متحدث الزراعة يكشف فوائد إحياء مشروع الحصر الزراعى والثروة الحيوانية

متحدث الصحة الفلسطينية يكشف تفاصيل استشهاد الطفلة هند والطاقم الطبى (فيديو)

نبيل فهمى: أحداث 7 أكتوبر رد فعل لاحتلال طويل الأمد تجاه الشعب الفلسطينى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجار بمدينة "الحسكة" السورية

نبيل فهمى: أى عمل عسكرى إسرائيلى بجنوب غزة سيؤثرعلى العلاقات مع مصر

باحث: الولايات المتحدة مستمرة فى الدعم العسكرى لإسرائيل ولن تغير موقفها

الأكثر قراءة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

قطع للعلاقات وتهديدات أمريكية جديدة.. ماذا حدث بين نتنياهو وبايدن خلف الكواليس؟

تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة فى رمضان 2024 (فيديوجراف)

اقتصاديون يرجحون طرح شهادات ادخار بعائد 30 % قريبًا

وفقا لمعاهدة السلام مع مصر.. هل يجوز لإسرائيل اجتياح رفح الفلسطينية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح