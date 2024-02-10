نبيل فهمى: أى عمل عسكرى إسرائيلى بجنوب غزة سيؤثرعلى العلاقات مع مصر

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن هناك إغفالًا لمتطلبات التفاعل الإقليمي مع الوضع الراهن في قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذلك.

وأشار "فهمي"، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه يجب تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على حدود عام 1967.

وأكد السفير نبيل فهمي، أنه يجب طرح خطة متكاملة وشاملة، تشمل وقف إطلاق النار وحل الدولتين، بشكل يضمن حق المواطن الفلسطيني في العيش بكرامة وإنسانية.

ونوه "فهمي"، بأن هدف حكومة إسرائيل، هو القضاء على الفصائل الفلسطينية، وأنا أرى أنه أمر غير وارد ولا تستطيع الحكومة الإسرائيلية تنفيذه.

وتابع أن أي عمل عسكري إسرائيلي بجنوب غزة، سيؤثر بالسلب على العلاقات مع مصر، مشيرًا إلى أن المجمتع الإسرائيلي مؤيد لعملية الإبادة الجماعية في فلسطين.