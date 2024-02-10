أستاذ علاقات دولية: الشارع الإسرائيلى يؤيد قرار العملية العسكرية فى رفح

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن هناك صعوبة بعدم إراقة الدماء، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية معايير واضحة.

وأضاف "شهاب"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، تعمل على تنفيذ مخطط التهجير القسري، من خلال القضاء على كل سبل الحياة والعيش في قطاع غزة.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية، بأن الضغوط الداخلية في إسرائيل قد تمنع من تنفيذ العملية العسكرية برفح، بالإضافة إلى ضغط الولايات المتحدة، ولكن بنيامين نتنياهو لا يريد ذلك، ويسعى لتنفيذ المخطط.

وتابع أن قرار دخول رفح وتنفيذ عملية عسكرية، اتخذ من قِبل مجلس الحرب، كما أن الخطاب الشعبي واستطلاعات الرأي في الشارع الإسرائيلي تؤيد قرار العملية العسكرية في رفح.