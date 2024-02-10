السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث بالشأن الإسرائيلى: بايدن يساعد نتنياهو فى سعيه للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية

أكرم عطا الله
أكرم عطا الله

قال أكرم عطا الله، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بدولة فلسطين على مدار سنوات الحكم للكثير من الرؤساء.

وأضاف "عطا الله"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن بنيامين نتنياهو أعلنها صريحًا، بأنه سيجهض كل السبل التي تساهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار الباحث في الشأن الإسرائيلي إلى أن الرؤية الأمريكية، تعلن بأنها تفكر بالإعتراف بدولة فلسطين بعد الحرب، مضيفًا أن الرئيس الامريكي جو بايدن يساعد بنيامين نتنياهو في سعيه للقضاء على حلم وفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ونوه بأن إسرائيل انكسرت شوكتها في السابع من أكتوبر، وهذا ساهم في تجرؤ الكثير من الدول الغربية على مهاجمة سياستها الوحشية والعنيفة تجاه الشعب الفلسطيني.

باحث بالشأن الإسرائيلي الدولة الفلسطينية بايدن الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة

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