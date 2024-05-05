الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

صورة حية من أرض الواقع
صورة حية من أرض الواقع

تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح المرحلة الأولى من وحدات مشروع "فالي تاورز"، والتي تعد أول وحدات أبراج تنفذها الهيئة فى مدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال أيام قليلة، بحسب مسئولين فى وزارة الإسكان.

أسعار الشقق فى مشروع وحدات فالى تاورز حدائق أكتوبر

وبحسب مصادر فى الهيئة لـ"الدستور"، سيتراوح سعر المتر بين 15 و16 ألف جنيه، ما يعني أن سعر الوحدة سيصل إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه لـ مليون وستمائة ألف جنيه، بحسب مساحة الوحدات الذي يتراوح بين 90 و100 متر.

ومن المقرر أن تجري عملية الطرح هيئة المجتمعات على أن يكون السداد لصالحها مباشرة، وذلك من خلال دفع مقدم جدية الحجز بواقع 150 ألف جنيه، وعند رسو الوحدة على المتقدم يقوم بسداد باقي مقدم الحجز بواقع 30% من إجمالي سعر الوحدة، وعلى إثره يتسلم المستفيد وحدته، وتسدد باقي الأقساط على 3 أو 5 أو 7 سنوات بحسب رغبة وقدرة المستفيد.

وبحسب ما رصدته "الدستور" على أرض الواقع داخل المشروع، انتهت بالكامل أعمال اللاند سكيب وتوصيل المرافق، وكل التشطيبات النهائية، بالإضافة إلى انتهاء تشطيب الوحدات على أعلى مستوى، كتجربة جديدة تنفذها هيئة المجتمعات فى مناطق أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

وتتميز وحدات فالي تاورز حدائق أكتوبر بإطلالتها المتميزة على أهرامات الجيزة، إلى جانب وقوعها على أول طريق الواحات متقاطعًا مع طريق الفيوم القاهرة فى الجهة المقابلة لمدينة حدائق الأهرام على طريق الواحات، وتقع على الشارع مباشرة، وهي عبارة عن 77 برجًا ارتفاع 9 أدوار متكررة بواقع 6 وحدات فى الدور تخدمها 3 أسانسيرات.

يأتي هذا الإعلان كجزء من سلسلة إعلانات تجريها الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، مع تقديم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تناسب جميع الفئات الاجتماعية، فضلًا عن كونه فرصة ذهبية للراغبين في السكن بمنطقة متميزة.

وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح المرحلة الأولى وحدات مشروع فالي تاورز حدائق أكتوبر

الأكثر قراءة

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

فى أول موعد بينهما.. كواليس قفز فتاة من سيارة حبيبها المزيف على صحراوى كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله