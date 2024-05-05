تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح المرحلة الأولى من وحدات مشروع "فالي تاورز"، والتي تعد أول وحدات أبراج تنفذها الهيئة فى مدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال أيام قليلة، بحسب مسئولين فى وزارة الإسكان.

أسعار الشقق فى مشروع وحدات فالى تاورز حدائق أكتوبر

وبحسب مصادر فى الهيئة لـ"الدستور"، سيتراوح سعر المتر بين 15 و16 ألف جنيه، ما يعني أن سعر الوحدة سيصل إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه لـ مليون وستمائة ألف جنيه، بحسب مساحة الوحدات الذي يتراوح بين 90 و100 متر.

ومن المقرر أن تجري عملية الطرح هيئة المجتمعات على أن يكون السداد لصالحها مباشرة، وذلك من خلال دفع مقدم جدية الحجز بواقع 150 ألف جنيه، وعند رسو الوحدة على المتقدم يقوم بسداد باقي مقدم الحجز بواقع 30% من إجمالي سعر الوحدة، وعلى إثره يتسلم المستفيد وحدته، وتسدد باقي الأقساط على 3 أو 5 أو 7 سنوات بحسب رغبة وقدرة المستفيد.

وبحسب ما رصدته "الدستور" على أرض الواقع داخل المشروع، انتهت بالكامل أعمال اللاند سكيب وتوصيل المرافق، وكل التشطيبات النهائية، بالإضافة إلى انتهاء تشطيب الوحدات على أعلى مستوى، كتجربة جديدة تنفذها هيئة المجتمعات فى مناطق أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

وتتميز وحدات فالي تاورز حدائق أكتوبر بإطلالتها المتميزة على أهرامات الجيزة، إلى جانب وقوعها على أول طريق الواحات متقاطعًا مع طريق الفيوم القاهرة فى الجهة المقابلة لمدينة حدائق الأهرام على طريق الواحات، وتقع على الشارع مباشرة، وهي عبارة عن 77 برجًا ارتفاع 9 أدوار متكررة بواقع 6 وحدات فى الدور تخدمها 3 أسانسيرات.

يأتي هذا الإعلان كجزء من سلسلة إعلانات تجريها الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، مع تقديم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تناسب جميع الفئات الاجتماعية، فضلًا عن كونه فرصة ذهبية للراغبين في السكن بمنطقة متميزة.