السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الأونروا: تدخل إسرائيل فى رفح جنوبى قطاع غزة سيحدث حمامًا من الدم

عدنان أبو حسنة
عدنان أبو حسنة

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، لا يوجد لدينا من تمويل سيكفي فقط لنهاية هذا الشهر الحالي، والأمر الطبي والإنساني يتفاقم بشكل كبير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيكون هناك في رفح الفلسطينية آلاف الشهداء والمصابين بعد تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار "أبوحسنة"، إلى أن تدخل إسرائيل في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة سيحدث حمامًا من الدم، حيث يغرق بنيامين نتنياهو الشعب الفلسطيني في سيل من الدماء منذ السابع من أكتوبر.

ونوه "أبوحسنة" بأن مئات الآلاف من النازحين والمرضى مصابون بأمراض فتاكة أهمها التهاب الكبد الوبائي، حيث إن 5% من سكان قطاع غزة، قد استشهدوا.

متحدث الأونروا الدم رفح غزة رفح الفلسطينية عدنان أبو حسنة

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