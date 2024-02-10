السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تُنمى شخصية طفلك وتُعده لمهن المستقبل؟

طفل
طفل

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن اكتشاف مواهب الطفل هي البداية في تنمية قدرات الطفل في المستقبل، وتساهم في تقوية الطفل ذهنيًا.

وأضاف إلياس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية dmc، أن هناك بعض العائلات تتبع طريقة تنمية قدرات الطفل السيادية، من خلال اقتحام مجالات مفيدة، تساهم بعد ذلك في تأهيله لسوق العمل في الكبر.

ونوه خبير التنمية البشرية بأن على الأسرة أن تنمي قدرات التواصل لدى الطفل مع مجتمعه، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا بشكل مفيد، ولا نتركه للتكنولوجيا تتحكم فيه.

وأضاف أن الكثير من الأسر يرتكب العديد من الأخطاء في تربية الأطفال وهو الاعتزال عن المجتمع المحيط به، وهذا أمر يساهم بعد ذلك في ضعف الثقة بالنفس.

وتابع، أنه لا بد أن لا تقمع الأسرة إبداعه، بل اكتشف المواهب التي يمتلكها وساعده في ازدهارها، كما على الأسرة تشجيعه على تحليل الأمور والتفكير خارج الصندوق. 

خبير التنمية البشرية فضائية DMC 8 الصبح الدكتور طارق إلياس التنمية البشرية

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