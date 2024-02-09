السبت 10 فبراير 2024
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محلل سياسي: العملية العسكرية في رفح الذي دعا لها نتنياهو ستكون "مجزرة كبري"

حسين عبد الغني
حسين عبد الغني

قال حسين عبد الغني، المحلل السياسي، أن الطابع الصهيوني العنصري، والرغبة في إقامة الدولة اليهودية، هو الدافع وراء جرائم الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونوه "عبد الغني"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تسعى منذ سنوات لتنفيذ مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ما يقوله بنيامين نتنياهو بخصوص إقامة عمليات عسكرية بمدينة رفح، ما هو إلا "لعبة عض الأنامل"، وهو نوع من الضغط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن العملية العسكرية في رفح الذي دعا لها نتنياهو ستكون "مجزرة كبرى"، حيث تحوي مدينة رفح الفلسطينية أكثر من 1.9 مليون فلسطيني.

وأضاف، أن إسرائيل لن تغامر في إضاعة علاقاتها مع مصر، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية سترفض ولن توافق أن تمضي مع نتنياهو وذلك من أجل مصالحها في الشرق الأوسط.

محلل سياسي رفح القاهرة الإخبارية غزة حسين عبد الغني

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