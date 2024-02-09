الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى ينفعل على الهواء ويحذر إسرائيل وأمريكا: "مخطط التهجير على جثثنا"

مصطفى بكري
مصطفى بكري

انفعل الكاتب الصحفي مصطفى بكري بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة، ومخططات الحكومة الإسرائيلية الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه قائلًا: "مخطط التهجير على جثثنا".

ووصف "بكري"، خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على فضائية صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي مجنون، وآخر في تل أبيب في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد "بكري" أن مصر موقفها واضح وقاطع منذ الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد يمكن أن يزايد على مصر، حيث وجه حديثه للولايات المتخحده قائلًا: "أنتم قتلة أيها الأمريكيون".

ونوه بأن الحرب الاقتصادية والسياسية التي تُشن على مصر ستفشل، مضيفًا أن الولايات المتحدة أعداء لمصر مثلهم مثل الكيان المحتل، قائلًا: "أيها المعتوه بايدن 28 ألف شهيد فلسطيني في رقبتك".

مصطفى بكرى إسرائيل حقائق وأسرار صدى البلد الرئيس الأمريكي جو بايدن

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