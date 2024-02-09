نيفين مكرم: المخاوف تتزايد من "الذكاء الاصطناعي" كبديل مستقبلي للإنسان

قالت الدكتورة نيفين مكرم، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، إن هناك الكثير من الأشخاص يعتمدون بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.

وأضافت "مكرم"، خلال استضافتها ببرنامج "بصراحة" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن مخاوف الكثيرين تزايدت من الذكاء الإصطناعي، باعتباره بديل مستقبلي لهم.

ونوهت نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات، إلى أن الاعتماد على الآلات والهواتف المحمولة، يعتبر من المخاطر القوية على الإنسان على المدى القصير والبعيد.