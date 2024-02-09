الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نيفين مكرم: المخاوف تتزايد من "الذكاء الاصطناعي" كبديل مستقبلي للإنسان

الدكتورة نيفين مكرم
الدكتورة نيفين مكرم

قالت الدكتورة نيفين مكرم، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، إن هناك الكثير من الأشخاص يعتمدون بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.

وأضافت "مكرم"، خلال استضافتها ببرنامج "بصراحة" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن مخاوف الكثيرين تزايدت من الذكاء الإصطناعي، باعتباره بديل مستقبلي لهم.

ونوهت نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات، إلى أن الاعتماد على الآلات والهواتف المحمولة، يعتبر من المخاطر القوية على الإنسان على المدى القصير والبعيد.

نيفين مكرم بصراحة الذكاء الاصطناعي الجمعية المصرية لنظم المعلومات الألات والهواتف المحمولة

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