مستشفى شهداء الأقصى: المنظومة الصحية وضعها مأساوى وهناك حرب على القطاع الطبى

قال الدكتور خليل دجران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، إنه منذ أمس وصل أكثر من 38 شهيدا و70 إصابة معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار “دجران” خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، إلى أن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، هي الوحيدة التي تعمل، على الرغم من ضعف الإمكانات وشح المساعدات الطبية.

ونوه إلى أن مستشفى شهداء الأقصى قبل العدوان كان يعاني، ومع العدوان ازداد عدد النازحين، وبالتالي فالمستلزمات الطبية أصبحت لا تفي كل المواطنين، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب على المستشفيات بقطاع غزة.

وتابع أن المنظومة الصحية وضعها مأساوي، قلة المساعدات التي تأتي المستشفى لا تكفي حتى 3%، لذلك نطالب المختصين بضرورة زيادة عدد شاحنات المساعدات الطبية، لإنقاذ المرضى والمصابين.