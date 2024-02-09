باحثة سياسية: زيارة بلينكن لم تقدم جديدًا والشرق الأوسط ينزلق نحو حرب إقليمية

قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إن الوضع في قطاع غزة مؤلم، مؤكدة أن مصر وقطر لم يدخرا أي جهد في الوصول لوقف إطلاق النار في القطاع المنكوب.

وأشارت "حداد"، خلال مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، إلى أن هناك خلافات بدأت تظهر بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية، الأمر الذي يعجل بشكل كبير في وقف الحرب.

ونوهت إلى أن الخلافات الدائرة لا تؤثر على بنيامين نتنياهو، فهو مستمر في القصف والإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، والضغط على النازحين على المناطق الحدودية.

وتابعت أنه على الأقل لا بد من هدنة مؤقتة لامتصاص حدة الصراع، حتى لا ننزلق نحو حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

وأكدت أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة، لم تفد بشيء مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على إيقاف الحرب من الغد ولكن هي لا تريد.