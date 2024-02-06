حركة فتح: من سيحكم قطاع غزة بعد الحرب هو الشعب الفلسطينى

قال الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن من سيحكم قطاع غزة بعد الحرب، هو الشعب الفلسطيني، ولا من أحد عليه التدخل في هذا الشأن.

وأشار "حمايل"، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، والمُذاع على فضائية

القاهرة الإخبارية، إلى أن الإدارة الأمريكية، تعلم جيدًا أن إسرائيل دولة احتلال، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها القدرة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة من الصباح.

ونوّه المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، بأن هناك دعمًا شعبيًا كبيرًا للقضية الفلسطينية في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن إسرائيل كيان خطر على كل دول المنطقة، وهذا ما نشهده من أزمات اقتصادية في دول المنطقة.

وتابع، أن الدولة الفلسطينية المستقلة، هي حق فلسطيني أقرته الشرعية الدولية، ويعارضه حفنة من المتطرفين والمتمثلة في الكيان المحتل، مشيرًا إلى أننا قد أُشبعنا شعارات من المجتمع الدولي، فنحن نريد في الوقت الحالي أفعالًا على أرض الواقع.