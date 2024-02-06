الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حركة فتح: من سيحكم قطاع غزة بعد الحرب هو الشعب الفلسطينى

الدكتور حسين حمايل
الدكتور حسين حمايل

قال الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن من سيحكم قطاع غزة بعد الحرب، هو الشعب الفلسطيني، ولا من أحد عليه التدخل في هذا الشأن.

وأشار "حمايل"، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، والمُذاع على فضائية 

القاهرة الإخبارية، إلى أن الإدارة الأمريكية، تعلم جيدًا أن إسرائيل دولة احتلال، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها القدرة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة من الصباح.

ونوّه المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، بأن هناك دعمًا شعبيًا كبيرًا للقضية الفلسطينية في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن إسرائيل كيان خطر على كل دول المنطقة، وهذا ما نشهده من أزمات اقتصادية في دول المنطقة.

وتابع، أن الدولة الفلسطينية المستقلة، هي حق فلسطيني أقرته الشرعية الدولية، ويعارضه حفنة من المتطرفين والمتمثلة في الكيان المحتل، مشيرًا إلى أننا قد أُشبعنا شعارات من المجتمع الدولي، فنحن نريد في الوقت الحالي أفعالًا على أرض الواقع.

حركة فتح غزة قطاع غزة الشعب الفلسطيني من مصر القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مستشارة أوباما: نتنياهو سيفعل ما يريده ولا أحد قادر على التحكم فى قراراته

ماذا يحدث فى السوق السوداء للدولار وكيف يمكن التحكم فيما هو قادم؟.. خبراء يجيبون

أسامة كمال: سجل "بن غفير" الجنائى فيه أكثر من 50 جريمة كراهية

أسامة كمال: مصر أسهمت فى إدراك العالم بعمق الأزمة الفلسطينية

لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: ما يحدث فى أسعار الدولار هو تصحيح مسار

أستاذ علوم سياسية: اضطرابات المنطقة تهدد المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط

مصطفى شردى: اتحاد الكرة فاشل فى الإدارة ويجب على المصريين دعم حسام حسن (فيديو)

مصدر مصرى مسئول: مصر تسلمت ردًا من حماس بشأن التهدئة فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس