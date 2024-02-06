مصطفى شردى: اتحاد الكرة فاشل فى الإدارة ويجب على المصريين دعم حسام حسن (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى شردي، لماذا تم تعيين الكابتن محمد يوسف منذ البداية، طالما كان الفكر في العميد حسام حسن؟، مشيرًا إلى أنه لا يعترض على قرار تعيين الكابتن حسام حسن.

وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أنه عادة يأتي مع حسام حسن شقيقه إبراهيم حسن في منصب المدرب العام، ولكن تم تعيينه مديرًا عامًا للمنتخب.

ونوه الإعلامي مصطفى شردي، بأن المصريين غاضبون من اتحاد الكرة، بسبب حالة التخبط الإداري التي سيطرت على المجلس طوال الشهور الماضية.

وتابع، أن تعيين محمد يوسف في البداية، دليل على أن اتحاد الكرة كان يسير في طريق آخر بعيدًا عن الكابتن حسام حسن، مؤكدًا أن اتحاد الكرة فاشل في الإدارة والاختيارات جميعها.