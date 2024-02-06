الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام موافي يوضح روشتة غذائية لشهر رمضان (فيديو)

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ أمراض الباطنة، أن شهر رمضان عبارة عن "فطار غذاء عشاء"، وقت الإفطار، مؤكدًا أن مع أذان المغرب يتم الإفطار بقطعة جبنة وربع رغيف، الغذاء بعد صلاة التراويح وهي الوجبة الكاملة، أما عن العشاء وهو الذي يتمثل في وجبة السحور "زبادي بعسل نحل".

ونوّه "موافي"، خلال استضافته ببرنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، أن إحتساب ماء البول قد يؤثر على المثانة، ولكن ليس له أثر على الدم كما يعتقد البعض.

وأشار، إلى أن أسباب الجفاف عديدة في رمضان، مضيفًا أن الله بحانه وتعالي خلق هرمون يساعد على عدم فقدان الجسم للماء، مشيرًا أن عدم وجود الهرمون الذي يفرز من الغدة النخامية سيفقد الجسم أكثر من 8 لتر من الماء يوميًا.

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة  "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.

حسام موافي روشتة غذائية لشهر رمضان الدكتور حسام موافي أستاذ أمراض الباطنة رمضان شهر رمضان فضائية DMC لعلهم يفقهون

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