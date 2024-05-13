بعد إعلان جهاز التنظيم والإدارة.. شروط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2024

يبحث الكثير من الناس عن كل التفاصيل التي تخص مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024، حيث يبحث خريجو كليات التربية بمختلف تخصصاتها عن التعيين عن طريق مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024، خاصة بعد أن أعلن الجهاز المركزى والإداري عن شروط مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024 والأوراق المطلوبة.

مسابقة التربية والتعليم 2024

وفي هذا الصدد يستعرض الدستور من خلال السطور التالية أهم التفاصيل عن موعد وشروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم لعام 2024.

وقد أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إمكانية الاستعلام عن معرفة شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024 من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وأوضح الجهاز المركزي الإداري للتنظيم والإدارة، أنه يتم الإعلان عن شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 من خلال الموقع الرسمي للجهاز الاداري.

كما أنه سيتم التقديم في مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 يكون من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، حسب التخصصات والمؤهلات المحددة في كل محافظة، على أن يكون التقديم في مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 يكون في المحافظة المقيم بها المتقدم، لأنه لا يوجد نقل أو ندب للمقبولين.

وجاءت شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، كما أعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كالتالي:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

أولا: يجب أن يكون المتقدم في مسابقة التربية والتعليم 2024 مصري الجنسية.

ثانيا: لا يكون سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ثالثا: يجب على المتقدم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لا يكون سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي بشكل نهائي.

رابعا: لا يزيد عمر المتقدم عن سن 40 سنة.

خامسا: من أهم الشروط في المؤهلات التعليمية للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 أن يكون حاصلًا على مؤهل مقبول فأعلي.

سادسا: ضرورة أن يتم اجتياز التدريبات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

سابعا: ضرورة اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لعام 2024

أولا: أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

ثانيا: صورة من بطاقة الرقم القومي.

ثالثا: نسخة من المؤهل الدراسي سواء كانت شهادة الثانوية العامة أو الدرجات العليا، وضرورة التأكد من أن النسخة تحمل التوقيعات والختم الرسمي للجهة المانحة للشهادة.

رابعا: ضرورة تقديم المعاملة الجنائية الفيش الجنائي الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم.

خامسا: شهادة الإعفاء من الجيش أو إتمام الخدمة العسكرية بشكل نهائي.