يبحث الكثيرون عن رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، خلال الساعات القليلة الماضية.

ويرصد الدستور في التقرير التالي كيفية التسجيل على رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

يستمر التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024، إلى يوم 31 يناير الجاري، ويتاح للراغبين الآن التقديم في المسابقة، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط، اضغط من هنا.

وفقًا لما تم إعلانه رسميًا حول مسابقة التربية والتعليم 2024، ستحتاج وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024، للتعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024/ 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

أوضح الجهاز المركزي الشروط الواجب توافرها للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، والتي تشمل الآتي:

1 - أن يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم محمود السيرة.

2 - ألا يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - ألا يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

4 - أن المتقدم يجتاز الاختبار.

5 - أن يجتاز المتقدم لمسابقة التربية والتعليم 2024 التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

6 - اجتياز المتقدم لمسابقة التربية والتعليم 2024 الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات الحكومية.

7 - التقديم في مسابقة التربية والتعليم يكون في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم للمسابقة في البطاقة الشخصية.

8 - ألا يزيد عمر المتقدم لمسابقة التربية والتعليم على 40 عاما.

9 - أن يكون المتقدم حاصلًا على كلية تربية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي).

10 - أن يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم حاصلًا على كلية تربية (معلم فصل).

11 - أن يكون المتقدم حاصلًا على كلية تربية نوعية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي).

12 - أن يكون المتقدم حاصلًا على كلية تربية نوعية (معلم فصل).