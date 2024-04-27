موعد عيد الأضحى 2024 بالتفصيل

موعد عيد الأضحى 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

يستعد الكثير من المواطنين لمناسبة عيد الأضحى 2024 للحصول على الاجازات الرسمية المعلن عنها، ولكسر الروتين اليومي وممارسة الطقوس الدينية المعتادة، ويرصد موقع “الدستور” في تقريره موعد إجازة وقفة عيد الأضحى 2024، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي.

موعد إجازة وقفة عيد الأضحى 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحي 2024/1445 فلكيًا في مصر، حيث أشار إلى أن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك من المتوقع أن يكون طبقًا للآتي:

- بداية شهر ذو الحجـة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم الإثنين 7 يونيو 2024 م.

- موعد وقفة عرفات 2024، 9 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم السبت 15 يونيو 2024.

- موعد عيد الأضحى 2024، 10 من ذي الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عدد أيام الإجازات الرسمية في عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام من يوم الأحد إلى الخميس على إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، وتأتي أيام إجازة عيد الأضحى وفقًا للتواريخ الآتية:

- أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

-ثاني أيام عيد الأضحى يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024

-ثالث أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

-رابع أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

- خامس أيام عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

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