موعد عيد القيامة 2024 ومراسم احتفالات الكنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد عيد القيامة 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي إذ انه أيام قليلة على عيد القيامة المجيد، والذي تبدأ الكنائس الاحتفال به في 5 مايو 2024.

موعد عيد القيامة 2024

تحتفل الكنيسة يوم 5 مايو 2024 في موعد عيد القيامة 2024 ويترأس قداسة العيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة وكبار رجال الدولة، وذلك مساء السبت 4 مايو 2024.

أساقفة يشاركون قداس العيد

ويشارك البابا تواضروس في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة، منهم: الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية، والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ومطران المعادي.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.

مخاطبة المرضي بعد المشاركة

وكانت قد أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت ٤ مايو ۲۰٢٤ في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقالت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في بيان، إنه تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.

- يمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أوالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. - لا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية غير مسموح للمشاركين في الصلوات كهنة - شمامسة - شعب) باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

- خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجوعدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

التعاون مع الكشافة

وتابع: نرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

لافتَا: نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية، ولو خفيفة الامتناع عن المجئ إلى الكاتدرائية، حرصا على سلامة باقي المصلين تفتح الأبواب الساعة السابعة مساءً فبوابة رقم 1 مخصصة لدخول السادة المسؤولين والشخصيات العامة - بوابة رقم 3 المطلة على شارع وحدة الدمرداش مخصصة لدخول حاملي الدعوات من الشعب.

ويبدأ التحضير لعيد القيامة ببدء الصوم الكبير وهوعبارة عن 55 يوم مقسم إلى ثمانية أسابيع كل أسبوع يطلق علية اسم ويبدأ بأحد الرفاع مرورا بأحد السامرية والمخلع والتناصير وأحد الشعانين وأحد القيامة.

وتحتل فكرة «القيامة» مكانة بارزة في الفكر المسيحي إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التي تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات، خصوصا ترمز لقصص أساسية في العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

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