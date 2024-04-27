السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع الاحتفالبـ"سبته" اليوم.. جولة في قبر "لعازر"

قبر القديس لعازر
قبر القديس لعازر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بسبت لعازر، والذي يسبق أحد الشعانين أول أيام أسبوع الألام الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

ويحتفل المسيحيون كل عام بعيد القيامة، والأسبوع السابق عليه يسمى أسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد السعف وينتهى بأحد القيامة، وفيه يتذكر المسيحيون الآلام التى لقاها المسيح، ويتعايشون معها يومًا بيوم، ويتلون فيها قراءات خاصة، وتصطبغ صلواتهم بألحان حزينة، وتتبدل ليلة أحد القيامة بأنغام الفرح والسعادة.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن قبر لعازر الأسقف:- 

قبر القديس لعازر:

يقع قبر القديس لعازر في قرية بيت عنيا وتبعد 3،5 كم شرق القدس،علي السفح الشرقي لجبل الزيتون (يو18:11) على الطريق من القدس إلى أريحا، وما زال بيت عنيا قائمًا حتى الآن وهي قرية صغيرة تسمى ”العيزارية” نسبة إلى حادثة إقامة لعازر من الموت بعد أربعة أيام من موته.

أما عن وصف القبر، فهو خارج الكنيسة ومتروك بيد الفلسطينين حيث نجد باب المغارة التي يقع أسفلها القبر، وننزل عبر 24  درجة حفرها الآباء الفرنسيسكان سنة 1612 م، وكان مدخل القبر الأصلي من ممر الكنيسة القديمة،ولكن لما بني المسجد قرب الكنيسة في القرن السادس عشر فأنسد المدخل، أما القبر فهو عبارة عن مغارة صغيرة وفيها صخرة، ويوجد وراء القبر جزء من البرج الذي أقامته الملكة ”مليزيندا” للدفاع عن الدير، وعلى مقربة من القبر نجد آثار المنزل الذي سكن فيه لعازر ومريم ومرثا.

كنيسة العيزارية:

أقيمت هذه الكنيسة بقرية بيت عنيا حول القبر وهي تقوم على أساسات ثلاث كنائس قديمة، الأولى بنيت في القرن الرابع الميلادي، ونرى وجهة الكنيسة الثانية خلف المذبح الرئيسي وقطعة من الفسيفساء قرب الباب، أما الكنيسة الثالثة فقد بناها الصلبيبيون فلم يتبقى منها سويد عائم مقوية للحائط الشمالي.

أما الآن فتوجد كنيسة جديدة للروم الأرثوذكس بنيت عام1968، وهي كنيسة رائعة مليئة بالأيقونات الجميلة ويتصدرها ثلاث أيقونات للعازر ومريم ومرثا.

لكنيسة القبطية الأرثوذكسية أحد الشعانين بسبت لعازر سبت لعازر عيد القيامة المجيد قبر لعازر الأسقف - قبر القديس لعازر القديس لعازر

مواد متعلقة

الكنيسة تحتفل بسبت لعازر اليوم.. تعرف عليه

قبيل الاحتفال به.. تعرف على أحداث سبت لعازر

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ريكاريو من سيلييه الكاهن

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي يوليوس جونيور باديرن الكاهن

الأنبا باسيليوس يترأس صلوات القنديل العام وقداس جمعة ختام الصوم بكاتدرائية يسوع الملك

رئيس الطائفة الإنجيلية لشعب المنصورة: دور الكنيسة الإعلان عن كلمة الله

أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يترأسون قداس ختام الصوم وسر مسحة المرضي

الأنبا باخوم يترأس اللقاء الرابع لمذاكرات آدم من الشباب وأبونا المطران

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

اليوم.. استكمال محاكمة 14 متهمًا في "خلية استهداف كنيسة المرج"

أسبوع الآلام.. تعرف على طقوس سبت لعازر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"