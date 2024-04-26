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الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية لشعب المنصورة: دور الكنيسة الإعلان عن كلمة الله

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل تنصيب القس هاني سمير راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمنصورة.

 وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع مشيخة الدلتا الإنجيلي، الشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام، وسيادة المستشار محمد حبيب، نائب رئيس محكمة النقض، والقس أمجد ايوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، والقس حاتم فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح، والقس نجاح كريم، راعي الكنيسة الإنجيلية بببا بني سويف، والقس مكرم روفائيل، راعي الكنيسة الإنجيلية بسيدي بشر، والشيخ عاطف إسكندر، شيخ الكنيسة الإنجيلية الثانية طنطا.

وخلال خطاب الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لراعي وشعب كنسية المنصورة قائلًا: "سعادتي كبيرة اليوم بمشاركتي فرحة شعب كنيسة المنصورة، ويسعدني أن أهنئ راعي الكنيسة القس هاني سمير وعائلته، كما أهنئ شعب كنيسة المنصورة العزيز".

 دور الكنيسة

و أضاف دور الكنيسة يا أحبائي هو الإعلان عن كلمة الله، ورسالتها الأساسية هي الخلاص والحرية من قيود وتحديات الخطية الصعبة، كما أن الكنيسة الحقيقية لا تكون بعيدة عن ظروف واحتياجات الناس وتكون بركة في حياتهم، وتصنع مجتمع السماء على الأرض".

افتتاح الخدمات الجديدة للكنيسة الإنجيلية بالمقطم

وكان قد شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اول أمس الأربعاء، في الاحتفال بافتتاح الخدمات الجديدة للكنيسة الإنجيلية بالمقطم،  بمشاركة راعي الكنيسة القس نادي لبيب، وفي بداية فعاليات الاحتفال، تم افتتاح مكتبة الكنيسة، إهداء من الدكتور القس يوسف بطرس، كما تم افتتاح مبنى الخدمات الجديد، وذلك لخدمة شعب الكنيسة وأهالي حي المقطم، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون، رئيس مجمع القاهرة، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والشيخ سعيد مسعد، إمام جامع المقطم، والقمص باسيليوس، راعي كنيسة السيدة العذراء بالمقطم، وعدد كبير من قيادات وقسوس سنودس النيل الإنجيلي، والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية من الأزهر والأوقاف والكنيسة، والقيادات التنفيذية والشعبية بحي المقطم.

قدم الدكتور القس أندريه زكي خطاب الحفل مهنئًا راعي وشعب الكنيسة، وأهالي حي المقطم، قائلا: "كنيسة المقطم حالة خاصة بمعناها الحقيقي لرسالة الكنيسة المحلية، في بناء الجسور وبناء مجتمع قوي ومتماسك، كما أعتز كثيرًا بجروب المحبة الذي قدم نموذجًا للعيش المشترك بين جميع عناصر المجتمع داخل حي المقطم".

الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس هاني سمير للكنيسة الإنجيلية بالمنصورة لدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

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